KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De wereldvoetbalbond FIFA heeft kritische vragen over het omstreden en inmiddels ingetrokken investeringsplan rond FIFA Forward Enterprise van voorzitter Gianni Infantino ontweken. Dat stelt Jesper Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond DBU, na een vergadering van de juridische commissie van de FIFA.

"Ik ben verrast dat FIFA Forward Enterprise niet is besproken door de juridische commissie, terwijl dit juist het orgaan is dat geraadpleegd zou moeten worden over juridische zaken met betrekking tot FIFA", stelt Møller in een verklaring.

Møller zei in de vergadering kritische vragen te hebben gesteld over de gang van zaken rondom het plan, maar stelt dat het onmogelijk bleek om antwoorden te krijgen. Volgens hem wilde de FIFA de bespreking uitstellen tot de volgende vergadering in oktober.

"Dit zou duidelijk een goede gelegenheid zijn geweest voor de FIFA-leiding om zich te verantwoorden", aldus Møller, die stelt "dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding".