3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Dat maakten 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer donderdagochtend bekend in de ochtendshow.

Tijdens de actieweek wordt geld ingezameld voor een nieuw brandwondencentrum, waarmee de Nederlandse Brandwonden Stichting zich wil inzetten voor het verbeteren van de zorg aan kinderen met ernstige brandwonden.

"We zijn heel dankbaar dat 3FM Serious Request zich dit jaar inzet voor kinderen met brandwonden. Ik kijk heel erg uit naar alle acties die mensen door het hele land gaan organiseren", zegt Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Volgens hem biedt 3FM Serious Request een belangrijk platform om jonge ouders te bereiken, de groep waarin de meeste brandwonden bij kinderen ontstaan. "Daarmee krijgen we een unieke kans om niet alleen de zorg te verbeteren, maar ook brandwonden bij jonge kinderen te helpen voorkomen."

Serious Request vindt traditiegetrouw plaats in de week voor kerst. De stad waar het Glazen Huis komt te staan, wordt later donderdag bekend.

Vorig jaar werd een recordbedrag van 18,4 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. In de maanden na de actie kwam daar nog 400.000 euro bij.