50 Cent klaagt ex van Rick Ross aan vanwege berichten over zoon

Rapper 50 Cent heeft een rechtszaak aangespannen tegen Tiallondra 'Tia' Kemp, de ex-vriendin van rapper Rick Ross. Aanleiding zijn berichten die Kemp op sociale media plaatste over de minderjarige zoon van 50 Cent. Dat meldt muziektijdschrift Billboard.

Curtis Jackson, zoals de rapper officieel heet, beschuldigt Kemp van het verspreiden van "zeer aanstootgevende" berichten over zijn 14-jarige zoon Sire. Zo beweerde de vrouw op sociale media dat de tiener autisme had als gevolg van het gedrag van zijn moeder, Daphne Joy, tijdens haar zwangerschap. Ook zou ze "seksueel vernederende" opmerkingen over de jongen hebben gemaakt. Kemp plaatste de berichten nadat Jackson online had uitgehaald naar haar 21-jarige zoon met Ross.

"Deze rechtszaak vloeit voort uit de bewuste beslissing van een volwassen persoon om een jong kind te gebruiken als middel om de vader van het kind te kwetsen", laat het juridische team van 50 Cent in een verklaring aan het blad weten. "S.J. is minderjarig en geen publieke figuur."

Jackson beschuldigt Kemp van smaad, privacyschending en het opzettelijk veroorzaken van emotioneel leed. De rapper eist een schadevergoeding van minimaal 6 miljoen dollar.