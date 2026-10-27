Koning Charles aangekomen op de Bahama's

Koning Charles is dinsdagavond aangekomen op de Bahama's voor zijn negendaagse reis naar het Caribisch gebied. Op beelden die het Britse hof op sociale media deelde, is te zien hoe hij ceremonieel wordt verwelkomd op de luchthaven van de hoofdstad Nassau.

De koning werd na aankomst op de landingsbaan ontvangen door gouverneur-generaal Dame Cynthia A. Pratt en premier Philip Davis. Daarna woonde hij een jeugdbijeenkomst bij in Clifford Park, het eerste onderdeel van zijn bezoek.

Nassau werd in 1666 gesticht onder de naam Charles Town. Nadat Spanje de plaats volledig had platgebrand, werd de herbouwde stad in 1695 vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Willem III, die ook koning van Engeland en Ierland was.

Eerste officiële bezoek

Na drie dagen op de Bahama's reist Charles door naar de voormalige Britse kolonie Guyana. Hij verblijft daar naar verwachting twee dagen voordat hij samen met koningin Camilla naar Antigua en Barbados gaat.

Het is voor Charles de eerste keer dat hij als koning een officieel bezoek brengt aan de Bahama's. Buckingham Palace liet eerder in een verklaring weten dat de Britse koning tijdens zijn bezoek het koloniale verleden en de gevolgen van slavernij niet uit de weg gaat, maar dat de bezoeken vooral gericht zijn op "het bruisende heden en de veelbelovende toekomst van elk land".