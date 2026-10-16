Real eist aftreden competitiebaas na vergelijking nazipropaganda

MADRID (ANP) - Real Madrid eist dat Javier Tebas aftreedt als voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga en vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond. De topbestuurder vergeleek de propagandamethoden van Real onlangs met die van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog.

Tebas uitte onlangs kritiek omdat Real Madrid op het eigen televisiekanaal regelmatig beelden uitzendt die de club bestempelt als arbitrale fouten. Hij vergeleek die tactiek met methoden van Joseph Goebbels, de propagandaminister uit het nazitijdperk. "Real Madrid vindt het volstrekt ontoelaatbaar en uiterst ernstig dat iemand die twee topfuncties in het Spaanse voetbal bekleedt, de propagandamethoden van onze club vergelijkt met die van het naziregime", stelt de Spaanse club op de eigen website.

Volgens Real Madrid heeft Tebas vaker laten zien dat hij niet neutraal is. Real Madrid diende onlangs een klacht bij de UEFA in. Volgens de club heeft concurrent FC Barcelona miljoenen euro's overgemaakt aan José María Enríquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.