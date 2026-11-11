Frankie Muniz is woensdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij crashte tijdens een oefenronde voor het autosportevenement Proud to Honor Veterans Day Classic. De 40-jarige coureur en acteur is volgens Amerikaanse media bij bewustzijn. Muniz heeft zich teruggetrokken als coureur voor de race op het Daytona-circuit in Florida.

Muniz, als acteur onder meer bekend van de serie Malcolm in the Middle, is sinds een aantal jaar weer actief als coureur. Zo racete hij in de NASCAR-competitie voor pick-ups voor het team van automerk Ford. Het evenement waar Muniz voor trainde, bedoeld als eerbetoon aan veteranen, wordt ook georganiseerd door Ford.

De Amerikaanse coureur vertelde eerder nog hoe trots hij was dat hij mee mocht doen aan het evenement. Zowel zijn vader als zijn opa is veteraan. Muniz zou racen voor Team Air Force.