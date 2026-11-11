David Ellison, de topman en voorzitter van het bedrijf Skydance, en zijn medebestuurder Ynon Kreiz willen dat er voor het einde van dit jaar een deal ligt over het maken van het vervolg op de megahit Barbie. Dat meldt Variety op basis van bronnen rond het bedrijf. Het sluiten van een deal zou volgens Variety niet onmogelijk zijn, omdat Kreiz tot voor kort de grote baas was van speelgoedfabrikant Mattel, die de Barbie-poppen maakt.

Barbie werd in 2023 een groot succes en was goed voor een opbrengst van ruim 1,4 miljard dollar. Naar verluidt hebben schrijvers Greta Gerwig en Noah Baumbach al een idee voor een vervolg, maar afgelopen zomer meldden meerdere Amerikaanse media dat zij eerst een goede overeenkomst wilden sluiten met Warner Bros, dat recent fuseerde met Skydance.

Volgens Variety zouden zowel Gerwig als hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling per persoon 25 miljoen dollar willen hebben voor Barbie 2 en een percentage van de mogelijke winst. Zij trekken gemeenschappelijk op in de onderhandelingen.

De tijd dringt voor Skydance, omdat de rechten op een Barbie-film eind 2026 weer in handen komen van speelgoedbedrijf Mattel. Skydance kan wel een groot succes gebruiken. Recente films van Warner Bros, zoals Supergirl en The Bride!, kwamen niet uit de kosten. Als de deal wordt gesloten, duurt het overigens nog jaren voordat een tweede Barbie-film in de bioscopen te zien is.