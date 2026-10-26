Pathé wil liefhebbers met hypnose favoriete film laten vergeten

Bioscoopketen Pathé gaat proberen dertig filmliefhebbers onder hypnose hun favoriete film te laten vergeten. Het bedrijf organiseert op 9 november een experiment in Pathé Buitenhof in Den Haag, waarbij deelnemers een film opnieuw moeten beleven alsof ze die voor het eerst zien.

Deelnemers kunnen kiezen uit vier films: The Matrix, Se7en, La La Land en Interstellar. Op basis van hun voorkeuren wordt één van deze vier films geselecteerd die tijdens het experiment wordt vertoond.

Vooraf krijgen de deelnemers een persoonlijke online sessie met hypnotiseur Victor Kraemer. Vlak voor de filmvertoning worden ze opnieuw onder hypnose gebracht. Vervolgens wordt gekeken of ze de film anders ervaren dan bij eerdere kijkbeurten.

Met het experiment, dat de naam Pathé REWIND heeft gekregen, wil de bioscoopketen onderzoeken of de spanning en verrassing van een eerste kijkervaring opnieuw kunnen worden opgeroepen. Filmliefhebbers kunnen zich tot en met 29 oktober aanmelden.