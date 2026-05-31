Acteur Matthias Schoenaerts vader geworden van zoontje

Acteur Matthias Schoenaerts en zijn vriendin Zoey Hasselbank zijn ouders geworden van een zoontje. Het jongetje heet Ulysse Emmanuel Julien Schoenaerts en werd op 17 mei geboren. Dat deelt Hasselbank zondag op Instagram.

Ulysse is het eerste kind van de Belgische acteur en de eveneens Belgische dj. Het is niet precies bekend sinds wanneer het koppel samen is, maar ze werden vorig jaar zomer voor het eerst samen gezien, meldt HLN.be. Over de zwangerschap van Hasselbank zei Schoenaerts eerder in een interview met het Vlaamse lifestylemagazine Nina "zielsgelukkig" te zijn.

De 48-jarige Schoenaerts is al jaren succesvol in Hollywood. Onlangs werd bekend dat hij een rol heeft naast Halle Berry in de nieuwe internationale speelfilm Fleur. Eerder was hij onder meer te zien in films als Red Sparrow en The Mustang. Ook speelde hij in de HBO-serie The Regime.