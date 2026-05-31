De Jong kijkt ondanks verlies terug op mooie verjaardag in Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong keek zondag in Parijs terug op "een hele mooie verjaardag en een mooi toernooi". Dat zei de 26-jarige Nederlander zondag na afloop van zijn nederlaag in de vierde ronde van Roland Garros tegen de Duitser Alexander Zverev tegen de NOS. "Ik baal natuurlijk dat ik heb verloren, maar het is wel mooi als het publiek je verwelkomt door 'happy birthday' te zingen."

De Jong kwam op de hoofdbaan van Roland Garros in de eerste set voor met 3-0, maar zag Zverev daarna terugkomen. "Als je iets wilt, dan moet je de eerste set winnen", stelde De Jong. "Hij sloeg wel veel fouten in het begin, waardoor ik zelf ook niet echt lekker in de partij kwam. Toen hij eenmaal goed begon te serveren, werd het heel moeilijk. Dan is er weinig tegen hem te doen. Ik heb al met al toch een mooie dag gehad."

Zverev stelde na zijn zege tegen De Jong dat hij zich nu volledig op zijn volgende tegenstander richt. Dat is de Spanjaard Rafael Jódar. "Ik heb hem in het gravelseizoen zien spelen. Hij is een agressieve speler, hij is heel jong. Jódar speelt fantastisch tennis. Ik kijk uit naar onze eerste ontmoeting", zei Zverev.