De Belgische koning Filip brengt maandag een bezoek aan de provincie Luik. Het hof laat weten dat hij daar de leden van de teams ontmoet die de brand in de Hoge Venen bestrijden.

Zijn bezoek begint in het provinciaal crisiscentrum in Vottem, waar hij wordt geïnformeerd over de stand van zaken en de lopende operaties. Vervolgens gaat hij naar het coördinatiecentrum dat ter plaatse werd ingericht om zelf een beeld te vormen van de omvang van de schade.

De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen en heeft 3000 hectare aan veengebied verwoest, dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van het land.