Arsenal begint Champions League-finale met Timber op de bank

BOEDAPEST (ANP) - Arsenal begint aan de finale van de Champions League in Boedapest tegen Paris Saint-Germain met Jurriën Timber op de bank. De 24-jarige verdediger zit voor het eerst sinds half maart in de selectie van coach Mikel Arteta.

Timber raakte in maart geblesseerd aan zijn lies. Hij sloot afgelopen week weer aan bij de groepstraining van Arsenal. Volgens zijn coach is hij weer fit. Ook voormalig PSV'er Noni Madueke zit op de bank.

Arteta heeft gekozen voor een verdediging met Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel en Piero Hincapié. Op het middenveld spelen Myles Lewis-Skelly en Declan Rice. De aanval wordt gevormd door Leandro Trossard, Martin Ødegaard, Bukayo Saka en Kai Havertz als diepe spits. David Raya verdedigt het doel.