De Amerikaanse actrice Morgan Fairchild, onder meer bekend van haar rol als Nora Tyler Bing in de serie Friends, is een account begonnen op OnlyFans. De 76-jarige Fairchild wil een nieuwe manier vinden om haar fans te bereiken, zegt ze tegen entertainmentwebsite People. "Ik post nieuwe foto's en video's. En voor iemand het vraagt: nee, niet dat soort!"

Op OnlyFans wordt doorgaans expliciete content gedeeld. Gebruikers kunnen betalen voor losse abonnementen op de kanalen van individuele makers. Fairchild is naar eigen zeggen niet van plan om dezelfde soort content te maken.

"Meestal ben ik gewoon lekker gek aan het doen en praat ik over alles wat me bezighoudt", vervolgt Fairchild. Volgens de actrice kunnen fans haar op het platform beter leren kennen. "Ze weten misschien niet wat voor wetenschapsnerd ik ben, of hoe makkelijk mijn zus me aan het lachen maakt. Ik zou daar graag meer van willen delen."

Naast Friends heeft Fairchild gastrollen gehad in de series Happy Days, Kojak en Dallas. Eerder werd ze genomineerd voor onder meer een Golden Globe en een Primetime Emmy Award.