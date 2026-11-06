Koningin Máxima blikt met een goed gevoel terug op het bezoek dat zij deze week aan Ghana bracht. Dat deelt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag op Instagram. "Het waren drie volle en productieve dagen!", staat onder een reeks foto's van het bezoek aan het Afrikaanse land.

Tijdens haar driedaagse bezoek, waar het thema financiële gezondheid centraal stond, sprak de koningin met onder meer boeren, ondernemers, investeerders en financiële instellingen. Ook ontmoette ze de Ghanese president John Mahama en de koning van de Ashanti.

Máxima bezocht Ghana in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid.