NEW YORK (ANP) - Ricardo Pepi ontbreekt in de selectie van de Verenigde Staten voor de komende duels met Haïti in de kwartfinale van de Nations League. Bondscoach Mauricio Pochettino vindt het verstandiger dat de spits de komende weken bij PSV helemaal fit wordt.

Pepi maakte afgelopen week zijn rentree bij PSV na ruim vijf weken blessureleed. Trainer Peter Bosz liet hem invallen tegen Willem II, maar liet zijn spits woensdag niet aan de aftrap verschijnen voor het thuisduel met Club Brugge in de Champions League.