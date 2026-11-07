Adam Driver keert niet terug in de nieuwe afleveringen van de populaire HBO-serie Girls. Dat bevestigt de 42-jarige acteur in een interview met CinemaBlend. Op de vraag of hij opnieuw zijn personage Adam Sackler gaat spelen, antwoordt hij kort: "Nee, maar ik wens ze veel succes."

Driver speelde van 2012 tot 2017 de knipperlichtrelatie van Hannah Horvath, het personage van Lena Dunham. Zijn rol in de serie betekende zijn grote doorbraak als acteur.

HBO maakte in oktober bekend dat Girls na bijna tien jaar terugkeert met vijf nieuwe afleveringen. Dunham, die de serie bedacht, keert terug, net als haar voormalige collega's Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet en Andrew Rannells. De opnames beginnen naar verwachting in 2027.

Dunham schreef eerder dit jaar in haar memoires Famesick over haar moeizame samenwerking met Driver. Ze beschuldigde hem onder meer van verbaal agressief gedrag tijdens de opnames. Driver wilde destijds niet inhoudelijk op die beschuldigingen reageren.