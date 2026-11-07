LONDEN (ANP) - Koploper Arsenal heeft zaterdag een 1-0-thuiszege geboekt op Hull City. Martin Ødegaard maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is de negende overwinning van Arsenal dit seizoen, dat met 27 punten aan de leiding gaat in de Premier League. Nummer 2 Manchester City heeft 21 punten en komt later op zaterdag nog in actie. Het gepromoveerde Hull blijft steken op 11 punten en staat dertiende.

Jurriën Timber had voor de derde keer dit Premier League-seizoen een basisplaats bij de regerend landskampioen. Aan het begin van het seizoen kampte hij nog met een liesblessure. Timber speelde de hele wedstrijd uit.

Arsenal was de betere ploeg in het eigen Emirates Stadium, maar wist lange tijd niet tot scoren te komen. In de 72e minuut werd een schot van Noni Madueke gekeerd door de Griekse Hull-doelman Konstantinos Tzolakis. Ødegaard was alert op de rebound en maakte de 1-0. Verdedigend kwam Arsenal bijna niet in de problemen.