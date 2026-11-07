SITTARD (ANP) - Fortuna Sittard en Telstar hebben zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld in de Eredivisie. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Fortuna komt door het punt op 20 punten en staat daarmee nog altijd zesde. Telstar heeft 10 punten uit twaalf wedstrijden en is de nummer 16.

Fortuna opende de score in Sittard vanuit een strafschop, die was toegekend na een overtreding van Gabi Caschili op Jasper Dahlhaus. Mohamed Ihattaren benutte de strafschop met een hard schot in het midden van het doel.

In de 43e minuut werd de voorsprong van de thuisploeg verdubbeld door een onwaarschijnlijk eigen doelpunt van Sem Valk, die zijn doelman Ronald Koeman verraste met een hoge terugspeelbal. Maar nog voor de rust kwam Telstar op gelijke hoogte. Eerst kopte centrale verdediger Abdelnour Soualhia raak uit een vrije trap van Patrick Brouwer, vervolgens schoot Brouwer zelf raak uit een doorgekopte verre inworp van Caschili.

Na rust kregen beide ploegen meerdere kansen om de winnende te maken, maar mede dankzij Koeman en Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst bleef het gelijk.