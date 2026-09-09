Premier Støre 'diep dankbaar' voor 'menselijke' Harald

De Noorse premier Jonas Gahr Støre is "diep dankbaar" voor de 35 jaar dat koning Harald koning van Noorwegen was. Dat zei hij woensdag tijdens de uitvaartdienst voor Harald in de Domkerk in Oslo. Volgens Støre maakte de vorst zijn functie "menselijk".

"Als wij juichten, juichte hij met ons mee, luid lachend en met een twinkeling in zijn ogen. En toen het verdriet ons na 22 juli trof, deelde hij dat verdriet met ons", herinnerde de premier. Hij verwees daarmee naar de aanslagen die Noorwegen in 2011 troffen.

Støre had ook warme woorden voor koningin Sonja, de weduwe van Harald. Zijn stem haperde even toen hij zich tot haar richtte en herinneringen ophaalde aan hoe zij altijd aan de zijde van de koning stond en haar onvermoeibare inzet voor cultuur en natuur.

De premier stipte ook koning Haralds grote plichtsbesef en respect voor de democratie aan. De koning zat vrijwel elke week de ministerraad voor, zelfs tot een paar weken voor zijn dood. Voor Støre en zijn voorgangers was de koning een unieke gesprekspartner, stelde hij. "We ontmoetten de koning, maar ook een medemens, een vader en een grootvader. We konden praten over de wereld en Noorwegen, en over het leven zelf."

Volgens Støre is met het heengaan van Harald een tijdperk ten einde, maar begint er ook weer een. "Namens het Noorse volk zeg ik: bedankt voor alles." Hij vervolgde tegen de nieuwe koning Haakon: "Leve de koning!"