De advocaat van Russell Brand heeft zich maandag kritisch uitgelaten over de rol van journalisten in de misbruikzaak tegen de acteur en komiek. In zijn slotpleidooi haalde Ian Winter KC onder meer uit naar een documentaire van Channel 4 waarin meerdere mensen Brand beschuldigden van seksueel wangedrag.

Winter was volgens Britse media ook kritisch over verhalen in Sunday Times waarin beschuldigingen werden geuit. De raadsman stelde in zijn pleidooi dat de vrouwen die de komiek in deze zaak beschuldigd hebben, dat zonder deze publicaties niet zouden hebben gedaan.

De advocaat vroeg zich ook af hoe het kwam dat geen van deze vrouwen naar voren is gekomen met hun verhaal toen de MeToo-beweging op gang kwam. "Geen van de beschuldigingen in deze aanklacht kwam tijdens de MeToo-beweging aan het licht", zei hij volgens Britse media. "Veel vrouwen vroegen zich af of ze een nare seksuele ervaring hadden gehad met een beroemd persoon. Dat onderwerp was overal in de media. Hoe kan het dat geen van hen destijds, tijdens de MeToo-beweging, dacht dat wat haar was overkomen een misdrijf was?"

Aan het einde van zijn betoog zei Winter tegen de jury dat "het niet strafbaar is om vrouwen voor, tijdens of na de seks onvriendelijk te behandelen" en is het "niet strafbaar om respectloos of onbeleefd te zijn, of je te gedragen als een volslagen idioot." Ook herhaalde hij dat zijn cliënt onschuldig is.

De rechtszaak tegen Brand begon half oktober. In de afgelopen weken hoorde de jury onder meer politieverhoren met de vrouwen die Brand hebben beschuldigd. Ook legden verschillende getuigen verklaringen af, waaronder Brand zelf. De 51-jarige Brit heeft alle zeven aanklachten tegen hem, waaronder drie verkrachtingen, ontkend. De jury gaat binnenkort in beraad.