Afleveringen De Bondgenoten offline na arrestatie oud-deelnemer

Talpa heeft 39 afleveringen uit de beginperiode van het SBS 6-programma De Bondgenoten offline gehaald, nadat oud-deelnemer Jelle D. is aangehouden door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa donderdag aan het ANP na berichtgeving hierover van Hart van Nederland. D. werd zondag gearresteerd, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een verzorgingshuis in Oirschot.

Talpa benadrukt wel dat niet officieel is bevestigd dat het om D. gaat, maar verwijderde de afleveringen uit respect voor de nabestaanden. "Officieel hebben wij geen bevestiging dat het om deze oud-deelnemer gaat. Gezien de berichtgeving en de ernst van de zaak, hebben we uit respect voor de nabestaanden besloten de content waarin hij voorkomt offline te halen", aldus de zegsvrouw.

De reality-spelserie De Bondgenoten begon in het najaar van 2023. In het programma wonen onbekende deelnemers samen in een loods, waar ze opdrachten uitvoeren. D. verbleef twee maanden in de loods.

D. verscheen woensdag voor de rechter-commissaris, die besloot dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Momenteel wordt de situatie rond de dood van de twee bewoners van het zorgcentrum onderzocht en ook welke rol D. daarbij eventueel heeft gespeeld.