BBC werkt aan terugkeer Top Gear

De BBC werkt aan een terugkeer van het autoprogramma Top Gear. Ed Havard, entertainmentdirecteur van de Britse omroep, bevestigde donderdag tijdens het Edinburgh TV Festival dat er een nieuw seizoen in de maak is.

Top Gear is sinds 2022 niet meer op de Britse televisie verschenen. De opnames werden stilgelegd nadat presentator Andrew Flintoff dat jaar zwaargewond raakte bij een ongeluk op de testbaan van het programma. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht en ribben op.

Wie het nieuwe seizoen gaat presenteren, is nog niet bekend. Volgens Deadline is de BBC in gesprek met komiek Jimmy Carr. Ook voormalig rugbyspeler Joe Marler zou in beeld zijn. De BBC wilde niet op de namen reageren en er zijn nog geen overeenkomsten gesloten.

Top Gear groeide internationaal uit tot een groot succes met Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May als presentatoren. Later werd het programma onder anderen gepresenteerd door Chris Evans, Matt LeBlanc, Paddy McGuinness, Chris Harris en Flintoff.