Afrojack wordt ambassadeur van MIND Us, een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Dat hebben de Nederlandse top-dj en producer en de organisatie zaterdag bekendgemaakt op World Mental Health Day.

"Mentale gezondheid is iets waar je continu aan werkt, net als je fysieke gezondheid", aldus de dj, die in het echt Nick van de Wall heet. "Je gaat ook niet alleen naar de sportschool als je geblesseerd bent. Ik wil jongeren laten zien dat het normaal is om bewust bezig te zijn met je mentale balans en dat je daar juist sterker van kan worden."

Van de Wall zal in zijn nieuwe rol tijdens de komende editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) over mentale gezondheid in gesprek gaan met collega-dj's. Volgend jaar brengt hij in ieder geval een bezoek aan zijn oude middelbare school om te praten over mentale gezondheid. De dj wil hierbij ook andere rolmodellen betrekken, laat MIND Us weten.

Een ander bekend gezicht van MIND Us is koningin Máxima. Zij is als erevoorzitter bij de organisatie betrokken.