De Amerikaanse zanger sombr komt niet veel meer buiten, omdat hij sinds zijn doorbraak als artiest last heeft van angstaanvallen. Dat heeft hij verteld in een interview met het tijdschrift ELLE. Hij deelde daarin ook dat hij onlangs erg depressief is geweest.

"Ik ga eigenlijk niet meer zo vaak de deur uit, omdat ik paniekaanvallen krijg als mensen naar me toe komen. Ik ben dan zo bang dat ik niet goed gepresteerd heb of me niet goed heb gedragen", vertelde hij onder meer.

Over zijn depressie zei de 21-jarige sombr, die in het echt Shane Boose heet, dat hij "donkerdere tijden dan ooit tevoren" heeft meegemaakt. "Ik heb zeker een aantal van mijn meest sombere gedachten over mijn leven gehad, en ik ben de laatste tijd op een punt beland waarop ik geen toekomst meer zie. Ik zie alleen nog maar het verleden en het heden", vervolgde hij.

Toch wil hij vasthouden aan een leven in de schijnwerpers, deelde hij. "Het is waar ik voor gekozen heb. Ik zal nooit een artiest zijn die daarover klaagt, want als ik uit de schijnwerpers wilde verdwijnen, zou ik dat doen."

sombr bracht in 2025 zijn eerste studioalbum I Barely Know Her uit. Hij had hits met nummers als Back to Friends, 12 to 12 en Undressed.