DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles is er in de Eredivisie niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam te winnen. Het elftal van trainer Joseph Oosting speelde na een slechte eerste helft met 3-3 gelijk. Voor Go Ahead was het alweer het vijfde gelijkspel in acht wedstrijden dit seizoen.

Sparta was voor rust de betere ploeg en kwam in de 23e minuut op voorsprong. Na een voorzet van Isaac Babadi scoorde spits Milan Zonneveld met een knappe achterwaartse volley. Go Ahead stelde daar weinig tegenover.

Na rust veranderde het spelbeeld. Mathis Suray maakte in de 50e minuut gelijk na een fout van Sparta-doelman Michael Brouwer: 1-1. Go Ahead nam niet veel later de leiding. Zonneveld gleed de bal in zijn eigen doel, zonder dat er een speler van Go Ahead in zijn buurt was.

Sparta antwoordde direct. Lushendry Martes kopte een minuut na de 2-1 de gelijkmaker binnen: 2-2.

Søren Tengstedt leek een kwartier voor tijd met een afstandsschot de matchwinner te worden voor Go Ahead, maar Casper Terho bepaalde in de 84e minuut de eindstand: 3-3.