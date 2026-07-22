Stengs laat contract ontbinden en vertrekt bij Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - Calvin Stengs vertrekt bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder heeft zijn tot medio 2027 lopende contract in overleg met de Rotterdammers laten ontbinden. Dat meldt Feyenoord.

Feyenoord nam de 27-jarige Stengs drie jaar geleden over van OGC Nice. De oud-speler van AZ was in zijn eerste seizoen betrokken bij 25 doelpunten van Feyenoord. Stengs was daarna geregeld geblesseerd. Feyenoord verhuurde de achtvoudig international van Oranje vorig seizoen aan Pisa.

"Afscheid nemen van Feyenoord is lastig, want ik heb me hier vanaf moment één omarmd en thuis gevoeld. Ik weet nog niet wat de toekomst me zal brengen, maar dit besluit met elkaar is de beste keuze voor dit moment. Dat ik kan voetballen, is voor mij nu het allerbelangrijkste", zegt Stengs op de website van Feyenoord.

Stengs kwam naast AZ en Nice ook uit voor Antwerp FC, waarmee hij drie jaar geleden zowel de landstitel als de beker won. Bij Feyenoord kwam Stengs tot 59 duels. Daarin maakte hij negen doelpunten en gaf hij 21 assists. Met de Rotterdammers won hij de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal.