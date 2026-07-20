Spaans koningshuis viert feest met wereldkampioenen

Het Spaanse koningshuis heeft samen met het nationale elftal de winst op het wereldkampioenschap gevierd. Koning Felipe en zijn gezin voegden zich tijdens de huldiging op het podium bij de voetballers. Spanje won de WK-finale van Argentinië na verlenging met 1-0.

Nadat de voetballers hun medaille ontvingen uit handen van president Donald Trump en FIFA-baas Gianni Infantino, feliciteerde Felipe de spelers een voor een. Ook bondscoach Luis de la Fuente kreeg een knuffel en felicitaties van de koning. De spelers kregen daarna de wereldbeker uitgereikt door de Amerikaanse president en FIFA-baas.

Op beelden is te zien dat Felipe en zijn gezin vervolgens ook het podium betreden en de wereldbeker mogen vastpakken. De koning laat de beker rondgaan door het gezin en pakt de beker daarna weer uit de handen van zijn dochters om terug te geven aan doelpuntmaker Ferran Torres.

Op Instagram feliciteerde het koningshuis de ploeg al direct na de overwinning. Later besteedde het koningshuis op sociale media nog aandacht aan de overwinning met foto's en video's van het gezin voor, tijdens en na de wedstrijd. "Een triomf die voor altijd in de geschiedenis van de Spaanse sport zal voortleven", beschrijven ze de overwinning op Instagram.