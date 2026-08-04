Productiebedrijf CTM heeft een AI-label toegevoegd aan de meest recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Volgens een woordvoerder van CTM heeft dat niet te maken met de veranderde EU-regels, maar met "verantwoording naar de kinderen" die naar de Kids Top 20 kijken.

Het productiebedrijf maakt sinds mei gebruik van de AI-presentatrice. Volgens het Instagram-account van de Kids Top 20 was Jess onder meer bij de Together Together-tour van Harry Styles. CTM kreeg kritiek van onder anderen oud-presentatoren van het programma Stephanie van Eer, Monique Smit en Matheu Hinzen.

Vanaf 2 augustus gelden in de EU nieuwe transparantieregels voor content die met behulp van AI is gemaakt. Chatbots, foto's en video's moeten een duidelijk AI-label of watermerk krijgen. Oudere video's van de Kids Top 20 hebben vooralsnog geen AI-label.

De Kids Top 20 werd tot 2025 mede geproduceerd door omroep AVROTROS. In december was de laatste aflevering te zien op NPO Zapp.