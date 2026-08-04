Meghan, de hertogin van Sussex, heeft dinsdag twee foto's van zichzelf gedeeld om haar 45e verjaardag te vieren. Op de zwartwitfoto's is te zien hoe ze met een tros ballonnen in een zwembad springt. "Dank voor alle verjaardagsliefde!", schrijft zij bij de opnames.

Ook op het account van As Ever, het lifestylemerk van Meghan, wordt stilgestaan bij de mijlpaal die zij heeft bereikt. "Gefeliciteerd aan onze oprichter!" staat op het Instagram-account te lezen bij een foto van Meghan waarop zij met een kopje thee in haar hand voor zich uitstaart.

Meghan en haar man, prins Harry, bezochten recent Europa. Zij brachten met hun kinderen, Archie en Lilibet, onder meer een bezoek aan het ouderlijk huis van wijlen prinses Diana. Het gezin woont al een aantal jaar in Californië.