Akwasi maakt documentaire over gedachtegoed Muhammad Ali

Akwasi heeft tien jaar na het overlijden van de iconische bokser Muhammad Ali een documentaire over hem gemaakt. In het tweedelige programma onderzocht hij hoe het gedachtegoed van de sporter nog altijd doorwerkt in de Verenigde Staten en Nederland, kondigt Omroep ZWART donderdag aan.

Voor de serie sprak Akwasi verschillende Nederlanders die met Ali te maken hebben gehad en bezocht hij boksscholen in Nederland. Ook reisde hij naar Louisville, de geboorteplaats van de bokser. Daar ontmoette de programmamaker en muzikant familieleden, vrienden, bewonderaars en critici van de bokser.

De documentaire wordt op 30 september en 7 oktober uitgezonden op NPO 2.