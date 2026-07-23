Nieuwe voetbalgame EA FC 27 verhoogt minimumleeftijd naar 16 jaar

De nieuwe voetbalgame EA SPORTS FC 27, die op 25 september verschijnt en waarvan donderdag een officiële trailer werd gedeeld, breekt met een jarenlange traditie wat betreft het minimumleeftijdsadvies voor het spel. Jarenlang had de voetbalgame, die voorheen FIFA heette, een minimumleeftijd van 3 jaar en ouder. Doordat toezichthouder PEGI de regels rondom de classificatie van games heeft aangepast, is de nieuwe game voor een publiek van 16 jaar en ouder.

De leeftijdsverhoging heeft vooral te maken met het feit dat gamers met echt geld microtransacties in het spel kunnen doen. Sinds juni hanteert PEGI hiervoor bij nieuwe spellen een minimumleeftijdsadvies van 16 jaar en ouder. Gamers kunnen in de populaire speelmodus Ultimate Team, waarin zij hun droomteam kunnen samenstellen met bekende (oud-)voetballers van over de hele wereld, zogeheten pakjes kaarten met spelers kopen voor zowel virtueel als echt geld.

Normaal gesproken krijgen dit soort sportspellen een leeftijdsadvies van 3 jaar en ouder. Classificaties van 16+ zijn meestal bedoeld voor gewelddadigere spellen waarin ook wordt gevloekt, zoals die uit de reeksen van Uncharted en Spider-Man.