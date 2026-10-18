Al 30.000 kaarten verkocht voor musical Juf Braaksel

Voor de familiemusical Juf Braaksel zijn al meer dan 30.000 kaarten verkocht. De voorstelling, gebaseerd op de boeken van Carry Slee, heeft daarmee een Gouden Ticket Award ontvangen. Dat maakte de producent zondag bekend tijdens de première in Haarlem.

"Meer dan 30.000 verkochte kaarten vóór de première: een geweldige start", zegt producent Rick Engelkes. "Na de boeken en films kunnen gezinnen Juf Braaksel nu samen in het theater beleven."

In de musical speelt Sander van Voorst tot Voorst het strenge schoolhoofd Juf Braaksel. Het verhaal draait om vier kinderen die ontdekken dat er iets niet klopt op hun school en op onderzoek uitgaan. Daarbij krijgen ze hulp van het publiek.

De voorstelling is deze maand begonnen aan een landelijke theatertournee.