AC Milan klimt na thuiszege op Atalanta naar vierde plaats

MILAAN (ANP) - AC Milan is in de Italiaanse voetbalcompetitie naar de vierde plaats gestegen. Het elftal van trainer Ruben Amorim won in eigen stadion met 3-2 van Atalanta. De ploeg uit Bergamo speelt donderdag in Amsterdam tegen Ajax in de Conference League.

Guy Ramos benutte halverwege de eerste helft een strafschop voor AC Milan. Kort voor rust verdubbelde Adrien Rabiot de voorsprong. Nadat Ramos een strafschop miste, zorgde Mario Gila voor de 3-0 voor Milan. Atalanta kwam via Gianluca Gaetano en Nikola Krstovic in het laatste kwart nog wel terug tot 3-2.

AC Milan heeft na zeven wedstrijden 15 punten. Koploper Internazionale staat op 19 punten.