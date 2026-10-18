Haakon met vrijwilligers langs de deuren voor inzamelingsactie

Koning Haakon is zondag met een collectebus langs de deuren gegaan in het Noorse Kvitsøy. Dat deelt het Noorse hof met een reeks foto's. Samen met andere vrijwilligers collecteerde hij voor de jaarlijkse tv-campagne van de omroep NRK, die dit keer in het teken staat van vluchtelingenhulp.

"Het was fantastisch om naar Kvitsøy te kunnen komen en vandaag die rondgang hier te maken", zei de koning op locatie tegen NRK. "Er zijn hier zoveel anderen die graag een bijdrage willen leveren aan het vrijwilligerswerk en de tv-campagne, dus het was echt fijn om erbij te zijn."

Het hof maakte zondagochtend pas bekend waar de koning zou collecteren. De inwoners van de kleinste gemeente van Noorwegen waren in grote getale op het bezoek van de koning afgekomen. Het is een van de eerste officiële bezoeken van Haakon sinds zijn aantreden als koning na het overlijden van zijn vader Harald.

De opbrengst gaat naar NRC (Norwegian Refugee Council), de Noorse Vluchtelingenhulp, die mensen op de vlucht een veilig thuis en hoop voor de toekomst wil geven. De NRK TV-actie wordt sinds 1974 elk jaar georganiseerd en staat sindsdien onder koninklijk beschermheerschap.