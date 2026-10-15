Al Pacino krijgt volgend jaar een carrièreprijs van acteursvakbond SAG-AFTRA. Dat maakte de Amerikaanse acteursvakbond donderdag bekend. De legendarische acteur krijgt de onderscheiding tijdens de uitreiking van de Actor Awards op 28 februari.

Vakbondsvoorzitter Sean Astin zegt in een verklaring dat hij zijn hele leven met bewondering naar de Amerikaanse acteur heeft gekeken. "Al Pacino is een kunstenaar met een buitengewone moed, intensiteit en oprechtheid; zijn werk heeft altijd een uitzonderlijke standaard gezet op het gebied van vakmanschap en talent. En bovendien is het simpelweg een genot om naar hem te kijken", aldus Astin.

In een reactie zegt de acteur dat hij zich altijd het meest thuis heeft gevoeld met een script en in het gezelschap van collega-acteurs. "Het werk zelf en de acteurs die ik onderweg ben tegengekomen, behoren tot de grootste vreugden van mijn leven. Het is een eer om door SAG-AFTRA te worden erkend."

De 86-jarige Pacino is al decennialang een bekende acteur met rollen in films als The Godfather en Scarface. Hij won verschillende belangrijke filmprijzen, waaronder een Oscar voor beste acteur voor Scent of a Woman. Ook won hij onder meer twee Tony Awards en twee Emmy's.