De Ierse band U2 gaat weer op wereldtournee. De band maakte donderdag bekend dat de zogeheten The Greatest Show On Earth World Tour op 23 februari van start gaat in Mexico-Stad.

De aankondiging komt nog voor de release van het nieuwste studioalbum Carnaval De Luz, dat op 13 november uitkomt. Na het optreden op 23 februari is er nog een optreden op 26 februari in Mexico-Stad. In maart treedt de formatie op in de Braziliaanse stad São Paulo en Buenos Aires in Argentinië.

Naar verwachting worden in de komende weken datums aangekondigd voor shows in Europa en Noord-Amerika.