SITTARD (ANP) - Trainer Míchel Sánchez vindt dat Ajax zich in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard goed heeft hersteld van de verloren topper tegen PSV van vorig weekend (1-3). Dat zei de 50-jarige Spanjaard tegen ESPN na een ruime overwinning in Sittard (1-5).

"Ik ben blij dat we veel kansen hebben gecreëerd en dat we na de nederlaag tegen PSV hebben gewonnen", aldus Míchel. "Het was een moeilijke wedstrijd, vooral in de eerste helft." Ajax ging rusten met een voorsprong van 0-1 en liep na rust verder uit.

Ook was Míchel tevreden over basisdebutant Sofyan Amrabat, die meteen een hele wedstrijd speelde. "Hij heeft veel ervaring en een goede mentaliteit. Hij heeft heel goed gespeeld. Ik wilde hem eigenlijk eerder wisselen, maar Jorthy Mokio had geel, dus dat ging niet", gaf Míchel toe. "De laatste tien minuten was hij wat vermoeid, maar hij heeft het goed gedaan."