Alan Ritchson vervangt Jason Momoa in verfilming Helldivers-game

Alan Ritchson vervult de nieuwe hoofdrol in de film Helldivers. De Amerikaanse nieuwssite Deadline meldt dat Ritchson de rol van Jason Momoa overneemt, die in juni afhaakte. Producent Sony heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Helldivers is een sciencefictionfilm die gebaseerd is op de gelijknamige videogame. Justin Lin, bekend van zijn werk aan de Fast & Furious-franchise, werd eerder aangetrokken als regisseur. De film moet in november 2027 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen.

De videogame Helldivers is een shooter waarin spelers deel uitmaken van een elitekorps. Ze moeten de wereld verdedigen tegen een buitenaardse plaag. De eerste game kwam in 2015 uit, een tweede deel verscheen in 2024.

Er is nog weinig bekend over het plot van de film Helldivers. Alan Ritchson zou een van de Helldivers-soldaten gaan spelen.