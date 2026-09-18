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AS Monaco na late zege op Lens bovenaan in Frankrijk

18 sep , 22:48Voetbal
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MONACO (ANP) - AS Monaco heeft vrijdag de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van de Braziliaanse trainer Filipe Luís versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1.
RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84e minuut in eigen doel en zorgde er daarmee voor dat AS Monaco alsnog won. Monaco, waar oud-PSV'er Jordan Teze met een blessure ontbrak, staat na vijf wedstrijden op 13 punten.
Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Toppmöller.
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