AS Monaco na late zege op Lens bovenaan in Frankrijk

MONACO (ANP) - AS Monaco heeft vrijdag de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van de Braziliaanse trainer Filipe Luís versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1.

RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84e minuut in eigen doel en zorgde er daarmee voor dat AS Monaco alsnog won. Monaco, waar oud-PSV'er Jordan Teze met een blessure ontbrak, staat na vijf wedstrijden op 13 punten.

Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Toppmöller.