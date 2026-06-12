Albert Verlinde maakt "een hele diepe buiging" voor alle makers van het tv-programma RTL Tonight. Vrijdagavond was de laatste uitzending van de talkshow waar de mediakenner regelmatig aanschoof. Eerder op de dag werd bekend dat hij hierna ook weer te zien zal zijn in Vandaag Inside op SBS6, waar hij voor zijn exclusieve overstap naar RTL zat.

"Ik heb ontzettend fijn gewerkt hier en daarom blijf ik ook bij RTL", aldus Verlinde. "Maar het team dat hier achter de schermen dag in, dag uit het programma aan het maken was, daar kan ik alleen maar een hele diepe buiging voor maken en een hele dikke pluim voor geven. En als jullie daar nou een applaus voor geven, want ze hebben het top gedaan", zei hij daarop tegen het publiek.

Verlinde was sinds vorige zomer exclusief te zien in de talkshow van RTL, nadat hij daarvoor wekelijks bij Vandaag Inside aan tafel zat. Nu keert hij daar terug, maar blijft hij in een soort "spagaat" ook te zien in de RTL-talkshow Renze. "Over het algemeen weet je dat je bij Vandaag Inside ingeboekt wordt en dan pak je wat er op zo'n dag gebeurt", stelde hij.

"Hier zou je dan toch zitten als er een grote dramaserie is of er overlijdt een bekend iemand", vervolgde Verlinde over zijn werkzaamheden bij Renze. "Ik denk dat dat de verdeling een beetje wordt. Maar je zei spagaat, dus ik kan er ook uitscheuren, dat kan gebeuren bij een goede spagaat", lachte de mediakenner. "Maar ik heb er heel veel zin in."