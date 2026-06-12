TORONTO (ANP) - Gastland Canada heeft zijn openingswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. De ploeg van bondscoach Jesse Marsch moest in een uitverkocht Toronto Stadium genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina.

Bosnië, dat zich plaatste voor het WK door viervoudig wereldkampioen Italië in de play-offs uit te schakelen, opende de score vroeg in de eerste helft via Jovo Lukić. Hij kopte raak uit een hoekschop.

Het betere Canada begon in de tweede helft meer aan te dringen en ruim tien minuten voor tijd was het raak. Spits Cyle Larin, die nog voor Feyenoord speelde, schoot na een knappe draaibeweging de bal langs de Bosnische doelman Nikola Vasilj. Nog een doelpunt en daarmee een zege zat er niet in voor de thuisploeg.

Openingsceremonie

PSV'er Esmir Bajraktarević stond in de basis bij Bosnië en Herzegovina. Canada miste sterspeler Alphonso Davies van Bayern München door een hamstringblessure.

Canada doet voor de derde keer mee aan het WK voetbal. Op de voorgaande twee eindrondes waar het land aan deelnam (in 1986 en 2022) eindigden alle wedstrijden in een nederlaag. Voor Bosnië is het de tweede deelname.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een uitbundige openingsceremonie in het Toronto Stadium. Met onder meer optredens van de Canadese artiesten Alessia Cara, Nora Fatehi en Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied kort voor aanvang van de wedstrijd.