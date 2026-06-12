EAST RUTHERFORD (ANP/RTR) - Sterspeler Neymar ontbreekt bij Brazilië in de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Marokko en mist mogelijk ook de twee daaropvolgende groepswedstrijden tegen Haïti en Schotland. De 34-jarige aanvaller is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure.

"Hij werkt hard om zo snel mogelijk fit te worden. We hopen dat hij volgende week weer volledig kan meetrainen", zei bondscoach Carlo Ancelotti van Brazilië in aanloop naar de openingswedstrijd tegen de Noord-Afrikanen in het MetLife Stadium in East Rutherford. Het duel begint in de nacht van zaterdag op zondag om 00.00 uur Nederlandse tijd.

Neymar is de Braziliaanse topscorer aller tijden. Hij scoorde in 128 interlands 79 keer en deed met Brazilië drie keer mee aan het WK. Hij heeft door blessureleed al meer dan tweeënhalf jaar geen interland gespeeld. De spits miste in de voorbereiding ook de twee oefenwedstrijden tegen Panama en Egypte.