Ali B: er komt een moment dat ik ga praten

Ali B zegt dat er een moment komt waarop hij zich publiekelijk gaat uitspreken. Dat zei de rapper zaterdag voor de camera van Shownieuws bij Boxing Gladiators III in Topsportcentrum Rotterdam. Op verdere vragen van Shownieuws wilde hij niet ingaan.

"Ik ga echt helemaal niks zeggen", zei Ali B. "Er komt een moment dat ik echt ga praten, en misschien wel meer dan je liefhebt." Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordde hij dat het "goed" gaat.

De rapper werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie.