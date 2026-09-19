Ajax komt thuis niet verder dan gelijkspel tegen Excelsior

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntenverlies geleden. De formatie van trainer Míchel Sánchez kwam voor eigen publiek ondanks een groot aantal kansen niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Excelsior.

Julian Brandt zette Ajax na ruim een halfuur op voorsprong, maar Excelsior draaide via Lennard Hartjes en Aymen Sliti de wedstrijd om. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langszij, maar verder kwamen de Amsterdammers niet.

Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit zeven duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de zesde plaats.

Meeste balbezit

Bij Ajax maakte Viktor Tsygankov zijn debuut in de basis. De buitenspeler verving de niet fitte Steven Berghuis. Kasper Dolberg behield zijn plek in de punt van de aanval na zijn goede optreden dinsdag tegen Willem II (5-1-zege). Doelman Marc ter Stegen en Caio Henrique keerden terug in de basis. De linksback werd halverwege de eerste helft gewisseld, nadat hij geblesseerd was geraakt.

Ajax had in het eerste deel van de wedstrijd het meeste balbezit, maar creëerde nauwelijks mogelijkheden. Dolberg was vervolgens dichtbij, maar zijn schot eindigde op de lat. Excelsior-keeper Stijn van Gassel wist een kopbal van Thilo Kehrer knap te weren, maar was daarna kansloos op een inzet van Brandt: 1-0.

Kopbal

Excelsior kwam in de blessuretijd van de eerste helft langszij. De bal kwam met een gelukje bij Hartjes, die uit de draai raak schoot. De bezoekers kwamen na een uur zelfs op voorsprong. Na een goede actie van Irakli Yegoian tikte ter Stegen de bal naar Sliti en de aanvaller schoof rustig de 1-2 binnen.

Ajax reageerde twee minuten later via invaller Arokodare. De lange spits werkte met een subtiele voetbeweging een voorzet van Oscar Gloukh binnen: 2-2. De thuisploeg ging op zoek naar meer, maar Van Gassel redde op een inzet van Anton Gaaei, Gloukh trof de paal en een kopbal van Arokodare werd van de lijn gehaald.