Dave Roelvink verliest eerste professionele bokswedstrijd

Dave Roelvink heeft zaterdag verloren bij zijn debuut als professioneel bokser. De 32-jarige bokser en influencer nam het op tegen Renars Rusins tijdens Boxing Gladiators III in Topsportcentrum Rotterdam.

"Ik denk dat het duidelijk was waar het verbeterpunt ligt", zei Roelvink na de wedstrijd. "Ik ga me niet aanstellen of excuses zoeken, maar de afgelopen tien dagen zijn heel zwaar geweest voor mij privé." Woensdag werd bekend dat Roelvink en Marijn Kuipers uit elkaar zijn. "Ik heb zo weinig geslapen. Dit is niet de laatste keer voor mij want opgeven doen we niet. Volgende keer zorg ik dat de conditie er is."

Zijn vader Dries en broer Donny waren aanwezig om hem aan te moedigen. Ook Ali B zat in het publiek. Hij vertelde eerder op de avond aan Shownieuws dat hij voor Roelvink naar Rotterdam is gekomen.

Roelvink bokste eerder tijdens evenementen als Boxing Influencers, maar het gevecht met Rusins was zijn eerste professionele bokswedstrijd.