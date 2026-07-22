Hoofdrolspeler Sudeikis hoopt langer door te gaan met Ted Lasso

Jason Sudeikis, hoofdrolspeler en medeontwikkelaar van Ted Lasso, hoopt dat de hitserie na het aangekondigde vierde seizoen nog twee seizoenen krijgt. Dat zegt de acteur in een interview met vakblad The Hollywood Reporter.

De makers hadden de serie oorspronkelijk opgezet als een verhaal van drie seizoenen. "Dat was geen onderhandelingstactiek", grapt Sudeikis daar nu over. De acteur verdiende naar verluidt in het derde seizoen ongeveer 1 miljoen dollar, omgerekend zo'n 876.000 euro, per aflevering.

Sudeikis bevestigt dat de schrijvers eind augustus weer bijeenkomen om te werken aan ideeën voor een vijfde seizoen. Apple TV+ heeft na het eerder aangekondigde vierde seizoen, dat verschijnt op 5 augustus, nog geen vervolg aangekondigd.

De komedieserie volgt de Americanfootballcoach Ted Lasso (Jason Sudeikis), die ondanks zijn gebrek aan ervaring wordt aangesteld als trainer van de fictieve Engelse voetbalclub AFC Richmond. Naast Sudeikis maken ook Hannah Waddingham en Brett Goldstein deel uit van de cast.