Ali B wil door met adviseren van ondernemers

Ali B wil ondanks de commotie rondom een afgeblazen event doorgaan met het adviseren van ondernemers. Dat zegt hij donderdag in een reactie tegen RTL Boulevard.

"Ik trek me terug bij dit specifieke event van Missing Pieces, maar ik ga sowieso door met werken", aldus de rapper. "De afgelopen vier jaar heb ik dit ook gedaan. Ook ik moet gewoon werken. Er is ongelooflijk veel vraag van mensen die voor het ondernemerschap met mij willen zijn."

Omdat er in de media veel aandacht voor het evenement was, trok Ali zich woensdagavond terug. "Het zou een mediaspektakel worden. Veel media hadden zich aangemeld in de verwachting dat ik iets over mijn persoonlijke omstandigheden zou zeggen, terwijl ik al had aangegeven dat niet te gaan doen."

De muzikant, die in mei werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen en daarna in cassatie ging, zegt op een ander moment wel zijn verhaal te willen doen. "Dat gaat zeker komen."