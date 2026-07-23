Meilandjes nemen boerderij over in nieuw RTL-programma

De Meilandjes nemen in hun eerste programma voor RTL tijdelijk een boerderij over. Het gaat om een melkveebedrijf in Friesland, heeft de zender donderdag bekendgemaakt. De opnames zijn inmiddels begonnen.

Martien, Erica, Montana en Maxime nemen de zorg van zeventig koeien over, die allemaal gevoerd en gemolken moeten worden. Met het programma, dat vanaf 2027 te zien is, komt met name "een langgekoesterde wens" van Erica uit, aldus RTL.

De familie Meiland maakte eerder dit jaar een veelbesproken overstap van Talpa naar RTL. Toen meldden ze al dat ze minder camera's in hun privéleven wilden toelaten. Eerder maakten ze al diverse populaire realityreeksen met Chateau Meiland en afgeleiden daarvan.