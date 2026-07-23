Apple TV+-serie The Morning Show stopt na vijf seizoenen

The Morning Show eindigt na vijf seizoenen. Dat melden Amerikaanse vakmedia. Het laatste seizoen van de serie met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston in de hoofdrollen gaat naar verwachting volgend jaar in première.

Volgens Deadline deden al langer geruchten de ronde over het naderende einde van de serie. Het vijfde seizoen is momenteel in productie en met een aantal nieuwe namen als Jeff Daniels, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan en Reneé Rapp. Onder de vaste cast bevinden zich naast Witherspoon en Aniston ook weer Billy Crudup, Mark Duplass en Nestor Carbonell. Crudup kreeg voor zijn rol in het derde seizoen een Emmy Award in de categorie beste mannelijke bijrol.

"Apple heeft vanaf het begin onze visie voor The Morning Show gesteund, en we voelen ons enorm bevoorrecht dat we de kans hebben gekregen om verhalen te vertellen die de actualiteit weerspiegelen, met een vleugje donkere humor", vertelt Aniston, die de serie samen met Witherspoon tevens produceerde, in een reactie op het einde van de serie.

The Morning Show was in 2017 de eerste eigen serie van streamingdienst Apple TV+. Er zouden in eerste instantie twee seizoenen worden gemaakt. De serie gaat over medewerkers van een fictieve talkshow.