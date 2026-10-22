Amanda Seyfried kiest na relatiebreuk klussen dicht bij kinderen

Amanda Seyfried neemt geen acteerklussen meer aan die niet in de buurt zijn van haar kinderen. Dat vertelt de 40-jarige actrice in een interview met WWD na haar recente breuk met de vader van haar kinderen, Thomas Sadoski. "Opnames in New York of New Jersey zijn heel belangrijk", verklaart ze.

"Als er in Spanje gefilmd moet worden, doen we dat niet, want de kinderen hebben nu een bepaalde leeftijd, mijn ex-man werkt en ik wil gewoon dat we allemaal in elkaars buurt wonen, zodat het veilig en gezellig blijft." Ze voegde toe dat ze "veel filtert" in de klussen die ze aangeboden krijgt.

Seyfried en Sadoski zijn ouders van de 6-jarige Thomas en Nina van 9. De twee waren sinds 2015 samen en trouwden in 2017. De actrice is vooral bekend van haar rollen in The Housemaid en de musical Mamma Mia!.